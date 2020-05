‘Nieuw corona-instituut moet patiënten nazorg gaan bieden’

Video Commissa­ris Van de Donk spreekt Brabanders toe: ‘Vreselijk te zien hoe destruc­tief de gevolgen van zo'n vilein virus zijn’

2 mei DEN BOSCH - Wim van de Donk, commissaris van de koning in Brabant, heeft zich zaterdagavond in een toespraak tot de Brabanders gericht. Hij deed dat in het kader van het aanstaande herdenken van de oorlogsslachtoffers en de viering van 75 jaar bevrijding. Daarbij haalde hij ook de huidige coronacrisis aan. ‘We zullen ook deze crisis overwinnen.’