Nieuw! Dit komt er in het pand van Runnersworld in Bergen op Zoom

Alleen de reserve­doel­man voorkwam dat RKC keihard afging in Alkmaar

Dat RKC van AZ verliest is geen schande. De manier waarop dat zondagavond gebeurde, daar zal menig Waalwijks supporter zich over opgewonden hebben. Met weinig beleving en inzet ging de ploeg van Joseph Oosting met 3-0 onderuit in Alkmaar.