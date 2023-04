Nieuw evenement op De Santspuy in Etten-Leur: ‘Kunst en Meer’ met beeldenroute en creaplein

Buurvrouw in Mill is de overlast van de papegaaien beu

Het moet afgelopen zijn met de krijsende papegaaien bij de buren. Een vrouw uit Mill heeft veel last van de schreeuwende beesten. Ze wil de gemeente dwingen om in te grijpen. Bij de rechtbank in Den Bosch eiste ze dinsdag dat er strengere geluidsnormen worden opgesteld.