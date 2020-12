Nieuw leven voor Brabantse vakantieparken

Nieuwsover­zicht | Maat vol voor horecaon­der­ne­mers - VDL Nedcar schrapt honderden banen

2 december Voor een groot aantal horecaondernemers is de maat vol: zij openen 17 januari weer de deuren, of het nu mag of niet. In een loods in Nieuwendijk is woensdag een drugslab ontdekt. Woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. Langs de A16 komen definitief 28 windmolens te staan en VDL Nedcar schrapt honderden banen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.