Nieuw stadsdeel Roosendaal voor wonen en werken, sporten en evenementen

Graffiti-ar­tiest met ‘blauwe handen’ op heterdaad betrapt onder viaduct in Waalwijk

WAALWIJK - Een man is zaterdag betrapt tijdens het spuiten van graffiti onder het viaduct van de A59 in Waalwijk-Oost. De politie wist meteen dat ze de juiste verdachte in de boeien sloeg, want zijn handen waren nog blauw.