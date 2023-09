Nieuw Talent Orkest in Asten: ‘Niets leukers dan samen muziek maken’

Acht van de elf kinderen in een gezin overleden voor hun vijfde: sterftecij­fers in Oss waren in 19e eeuw om van te schrikken

OSS - Van een gezin met elf kinderen, overleden er maar liefst acht voor hun vijfde verjaardag. Dat illustreert hoe abnormaal hoog hoog de kindersterfte in Oss in de negentiende eeuw was. Melk voor baby's aanlengen met water uit de - vuile - gracht zal daar ook geen goed aan gedaan hebben.