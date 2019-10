Nieuwe acties boeren: groot geheim wat ze gaan doen

De laatste col van festival­dier Wim Claessen

6 oktober DEN BOSCH - Het moest nog één keer. Op zijn 77-ste staat Wim Claessen uit Vught aan de basis van wéér een nieuw festival. De oprichter van Boulevard en Circolo brengt met het tweedaagse evenement ‘In our Nature’ documentaires, performances, muziek, lezingen, poëzie over duurzaamheid. ,,Het is een pleidooi om kunstenaars in te zetten bij maatschappelijke problemen.”