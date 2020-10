Nieuwe commissaris krijgt warm onthaal in Brabant: ‘Het Adema-decennium staat voor de deur’

DEN BOSCH - Ina Adema is nu echt terug in Brabant. De oud-burgemeester van Veghel is vrijdag geïnstalleerd als nieuwe commissaris van de Koning in de provincie die een speciaal plekje in haar hart heeft. Een woning heeft ze ook al, in Haarsteeg.

,,Gefeliciteerd met de toptransfer naar Brabant”, sprak gedeputeerde Christophe van der Maat haar toe tijdens de installatie. Hij noemde Adema de juiste vrouw op de juiste plek. ,,Het Adema-decennium staat voor de deur, want ik ga ervan uit dat je minimaal tien jaar blijft. We kijken er heel erg naar uit dat je samen met ons voorop gaat in de strijd.”

In haar eerste toespraak stak ook Adema zelf haar enthousiasme niet onder stoelen of banken. Trots: ,,Nu sta ik hier, terug in Brabant. Waar samen bestaat, verbondenheid vanzelfsprekend is, waar een sterke identiteit en cultuur aanwezig is.”

‘Onderdompelen’

In vogelvlucht verhaalde ze over het moois van de provincie en over de uitdagingen die haar te wachten staan. Uitdagingen door corona, door stikstof, door de politieke crisis van nog geen jaar geleden, door ondermijning. En kansen, op het gebied van economie, innovatie, klimaat, erfgoed en cultuur. ,,Ik ga me onderdompelen in Brabant. De provincie nog beter leren kennen. Laat mij zien wat jullie vinden dat ik moet zien, in Brabant”, sprak ze tot de Statenleden. ,,Zo kunnen we elkaar ook beter leren kennen.”

‘Duimen omhoog’

Adema kwam begin juli uit de hoge hoed als opvolger van Wim van de Donk. Hij nam afgelopen week afscheid en gaat aan het werk voor de universiteit in Tilburg. Adema was eerder onder meer burgemeester van Veghel. Daardoor is ze geen onbekende in het provinciehuis in Den Bosch.

,,Het wordt een wat sobere installatievergadering”, waarschuwde voorzitter Martijn de Kort vooraf. Door coronamaatregelen mochten slechts Statenleden en een klein clubje persoonlijke genodigden aanwezig zijn bij de installatie. De mensen die er wél waren, zorgden toch voor een warme onthaal vol mooie woorden en adviezen.

Quote We hebben menig duimen omhoog gekregen omdat we kozen voor Ina Adema Suzanne Otters, VVD-fractievoorzitter

,,We hebben menig duimen omhoog gekregen omdat we kozen voor Ina Adema”, sprak Suzanne Otters, vice-voorzitter van Provinciale Staten. Zij citeerde Van de Donk die vier jaar geleden al een fles wijn durfde te zetten op een terugkeer van Adema naar Brabant. De kersverse commissaris van Brabant hoorde het glunderend aan, met haar roodwit-geblokte mondkapje voor haar op tafel.

‘Avontuurlijke baan’

Leen Verbeek, commissaris in Flevoland, vertelde in zijn toespraak over het ambt dat Adema nu bekleedt. ,,Een bijzondere en avontuurlijke baan. Je maakt ontzettend veel mee, al mag je misschien niet alles vertellen. Meer dan de helft van wat je doet, komt niet in de openbaarheid.”

,,U heeft het gehoord, u hoeft zich niet te vervelen in Brabant”, gaf voorzitter De Kort haar mee. Dat is Adema ook niet van plan. ,,Ik ben heel erg gelukkig met het feit dat ik uw commissaris mag zijn. Ik wil u bedanken voor het vertrouwen en ik ga er hard aan werken om dat vertrouwen waar te maken.”

