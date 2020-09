Nieuwe coronaregels: vooral ouders van sportende kinderen zitten met vragen

Toch duiken er vragen op. Vooral bij de ouders van sportende kinderen.

Als je je kind naar de sportclub brengt, mag je dan blijven kijken?

Spelen ze thuis, dan ben je een supporter en mag je niet blijven kijken. Heb je de rijbeurt en breng je de kinderen naar een uitwedstrijd dan ben je teambegeleider en mag je wel blijven kijken. Dit geldt voor kinderen tot en met 17 jaar.

Als je blijft kijken, zorg er dan voor dat je tegen wind en regen kan, want een kopje koffie in de kantine zit er niet in. De kantines zijn gesloten.

Als ik mijn kind van 6 jaar naar de voetbalvereniging breng. Kan ik de kleedkamer nog mee in of het terrein op?

Nee, dat kan niet. Je bent geen teambegeleider. Grote groepen zijn niet toegestaan.

Mogen ouders ook niet kijken bij iets speciaals zoals een ‘examen’ voor bijvoorbeeld Tae Kwondo of afzwemmen? Is toch een belangrijk moment.

Nee, ook dat mag niet. De Eindhovense trainster Annette der Kinderen van DK Sport vindt dat wel heel jammer. ,,Ik houd voorlopig geen examens meer. De kinderen leven hier echt naar toe. Ze willen iets laten zien. Dat is toch heel anders als het alleen maar gefilmd wordt.”

Als je de ‘rijbeurt’ van de sportclub van je kind hebt, moet je dan een mondkapje op in de auto? En de kinderen ook?

Het landelijke advies was (en is nog steeds) om, wanneer je een auto deelt met mensen die niet tot je gezin behoren, een mondkapje te dragen. Kinderen onder de dertien jaar hoeven dat niet. Het is dus een advies, geen verplichting. Wat het misschien in Zuidoost-Brabant wel kan worden. Maar daar moet de Veiligheidsregio nog over beslissen.

Mag je binnen sporten in de sportschool als er meer dan dertig mensen zijn?

Nee. Je mag binnen sporten, met een maximale samenkomst van dertig mensen. Na het sporten moet je je weer houden aan de groepsgrootte van vier personen. Dat geldt niet voor kinderen onder dertien jaar.

Kun je besmet raken door sportattributen en -toestellen te gebruiken in de sportschool?

Die kans is klein, maar het virus overleeft gemakkelijker op gladde en harde materialen. Het is dus goed deze toestellen en attributen te desinfecteren. Goed handen wassen is belangrijk.

Kun je besmet raken door zweet?

Nee, alleen door hoesten en niezen. Het virus komt uit neus, keel of longen. Niet via de huid.

Hoe zit het met contactsporten zoals boksen, judo, karate, maar ook voetbal en hockey?

Dan geldt de anderhalve-meter-afstand regel niet. Deze sporten kunnen anders niet beoefend worden. Na het sporten moeten mensen weer twee armlengtes van elkaar blijven.

Kan ik nog gewoon naar de sauna?

Je kan naar de sauna, maar ook daar mogen maar dertig mensen binnen zijn. Dat is nodig om je aan de anderhalvemeter afstand te kunnen houden. Zoals al eerder gezegd, het virus wordt niet doorgegeven door zweet. Alleen door hoesten en niezen. In de sauna gelden dus dezelfde regels als ergens anders.

Kunnen we nog naar een theatervoorstelling of naar de bioscoop?

Dat kan. In een normaal theater gelden dan ook de algemene regels: maximaal dertig mensen binnen en anderhalve meter uit elkaar zitten. De bar is wel om 22.00 uur dicht. Dus geen drankje achteraf.

Hetzelfde geldt voor de bioscoop. Daar kun je tot 01.00 uur film kijken, maar zonder drankje of hapje na 22.00 uur.

Volledig scherm Coronamaatregelen © Rijksoverheid