Nieuwe dienstregeling van Arriva begint later door verlenging vakantiedienstregeling

Explosie in Best mogelijk gerichte aanslag op agent: 'Leek alsof de wereld verging, zo hard was de klap'

13 december BEST - ‘Een zeer ernstig misdrijf’. Zo noemt de politie een poging tot brandstichting - waarschijnlijk met zwaar vuurwerk - in Best. Twee woningen aan de Boksprong in het dorp raakten zaterdagnacht flink beschadigd. De politie houdt rekening met een gerichte actie. Een van de bewoners is namelijk een agent. Er raakte niemand gewond.