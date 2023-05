Nieuwe eigenaar tikt maar liefst 139.920 euro af voor schilderij van geboren Tilburger Van Spaendonck

Noodkreet burgemees­ter aan minister: ‘Ik wil extra blauw op straat, al is het maar tijdelijk’

ROOSENDAAL - De regering moet Roosendaal helpen om het opgelaaide criminele vuurwapengeweld in de stad de kop in te drukken ,,Er is extra geld nodig, meer opsporingscapaciteit. We moeten laten zien dat misdaad niet loont. Anders loopt het hier helemaal uit de hand.”