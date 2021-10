Nieuwe maatregelen op komst? Stickerbedrijven hebben het er druk mee: ‘Aanvragen vanuit heel Europa’

Nieuwsover­zicht | Dodelijke vliegtuig­crash veroor­zaakt door inschat­tings­fout – Zware windstoten laten sporen achter

De dodelijke vliegtuigcrash boven Oudemolen, waarbij in 2019 twee mensen om het leven kwamen, werd veroorzaakt door een inschattingsfout. Dat staat in een rapport, dat vandaag werd gepubliceerd. De storm heeft in verschillende delen van Brabant schade aangericht. Zo stortte een attractie op de najaarskermis in Breda in. En de undercoveragent die tijdens zijn laatste operatie zelfmoord pleegde, heeft meerdere keren aan de leiding gevraagd de operatie stop te zetten. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

21 oktober