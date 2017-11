Nieuwe minister krijgt stoomcursus drugscriminaliteit in Brabant: 'Een onvoorstelbaar probleem'

Ruim vier uur lang werd Ferdinand Grapperhaus woensdag ondergedompeld in wat hij zelf een ‘onvoorstelbaar' probleem noemt. Het werkbezoek dat de kersverse minister van justitie en veiligheid woensdagmiddag aan Eindhoven bracht had maar één thema: ondermijnende drugscriminaliteit. Zo toerde Grapperhaus in een bus langs gesloten drugspanden, ontmantelde laboratoria en plekken waar eerder criminelen werden geliquideerd.

Hoewel Grapperhaus wel zo’n beetje wist wat hij zou horen en zien, was hij toch onder de indruk. ,,Van de omvang, maar zeker ook van de wijze waarop de zware criminaliteit de woonwijken binnendringt”, zei hij na afloop. ,,De ongelooflijke brutaliteit van de misdadigers, die zich verrijken ten koste van mensen die dat niet durven te melden. De afrekeningen op straat. Dat is verbijsterend.”

Grapperhaus kwam naar Brabant op uitnodiging van de Taskforce Brabant-Zeeland, de samenwerking van opsporingsdiensten in de strijd tegen de voortwoekerende vermenging van onder- en bovenwereld. Hij werd in Eindhoven ontvangen door burgemeester Jorritsma, voorzitter van de Task Force, en commissaris van de koning Van de Donk. Grapperhaus kwam met lege handen, had geen cadeaus in de vorm van extra geld of nieuwe beloftes bij zich. Hij wees op de honderd miljoen die in het regeerakkoord zijn gereserveerd voor het ondermijningsfonds. Dat bedrag is bedoeld voor het hele land. ,,Daar zal zeker ook een deel van naar Brabant komen.”

Geld is volgens hem niet het enige instrument. Hij wil werk maken van betere regel- en wetgeving. ,,Er worden enorme omzetten en winsten gedraaid door drugscriminelen. Dat doen ze deels op basis van illegale praktijken, maar deels maken ze ook gebruik van mazen in de wet. Daar gaan we wat aan doen. Criminelen gebruiken moderne methoden, ook de wetgeving moet op een aantal punten gemoderniseerd.”

De bustoer eindigde bij de vestiging van de nationale recherche op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son. Daar is een opleidingsruimte ingericht met apparatuur uit eerder opgerolde drugslabs. Er staan ketels, vaten en flessen, aan de wand hangen productieschema's van amfetamine en xtc. Er staat ook een machine die 25.000 pillen per uur levert. ,,Dit is een kleintje”, kreeg Grapperhaus te horen van de recherche-medewerker. ,,En in een handomdraai op internet gekocht.”

Het nieuwe kabinet stond nog geen vier weken geleden op het bordes, maar Grapperhaus is al de tweede minister die in Eindhoven een stoomcursus ondermijnende criminaliteit krijgt. Twee weken geleden werd Ollongren (Binnenlandse Zaken) al rondgeleid. En de lobby vanuit het zuiden gaat door. Eind volgende week komt de vaste Kamercommissie op bezoek.