Nieuwe munitie in de strijd tegen windparken; advocaten sluiten aan in Oss en Den Bosch

Je ziet ze al op veel plekken. Die hoge windturbines, vaak in kleine groepjes bij elkaar. En als het goed is ga je er in de toekomst nog veel meer zien. Langs de A58 en de buitenring van Tilburg is ruimte aangewezen voor twintig turbines. Bijna vijftig windmolens moeten er komen in het poldergebied tussen de Maas en de A59. Bernheze zoekt nog naar een locatie, en bij Goirle en Hilvarenbeek zouden er tien kunnen staan in een nog-nieuw-aan-te-planten-loofbos. In Meijerijstad staan er vier gepland langs de A50 en de vergunning voor vier windturbines op een bedrijventerrein langs de A59 bij Den Bosch is al verleend. Daar tegen protesteren had geen zin meer. Tot nu, denken tegenstanders.