Nieuwe partij? Prima Henk Krol! Maar Lilian wil wel dat je een andere naam zoekt

216.963 Brabanders vieren vandaag de bevrijding die zij 75 jaar geleden zelf meemaakten

11:14 Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat Nederland officieel werd bevrijd van de Duitse bezetters, waardoor er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In Brabant zijn er in totaal 216.963 ouderen die vandaag de bevrijding vieren die zij 75 jaar geleden meemaakten. Hoeveel van deze mensen wonen er in jouw gemeente?