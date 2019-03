Nieuwe 'RTL Late Night' krijgt Brabants tintje: Art Rooijakkers volgt Twan Huys op

Vriend van verongeluk­te Brabander Yassine (18) uit ziekenhuis, had geldig rijbewijs en niét gedronken

6 maart BEST - De 18-jarige automobilist die donderdag gewond raakte nadat hij in Best een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Zijn vriend die als bijrijder in de auto zat, de eveneens 18-jarige Yassine Doudou, overleefde de aanrijding niet.