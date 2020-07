Nieuwe Stint mag voorlopig nog niet de weg op

Kaart In Brabant zijn de meeste voertuigen gestolen in Eindhoven

9:56 In Brabant zijn in dit eerste halfjaar 152 minder voertuigen gestolen dan in de eerste helft van het vorige jaar. Dit jaar werden er tot en met juni 1520 voertuigen gestolen, tegenover 1672 vorig jaar in dezelfde periode. In verhouding vonden de meeste diefstallen plaats in Eindhoven (12,3 per 10.000 inwoners), Roosendaal (10,4 per 10.000) en Bergen op Zoom (10,5 per 10.000).