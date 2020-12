Nieuws of fake news: welke van deze Brabantse nieuwsverhalen gebeurden echt in 2020

Ondanks verbod op vuurwerk nog slachtof­fers in het ziekenhuis: zo bereiden artsen zich voor op oudjaars­nacht

30 december De ziekenhuizen kijken met argusogen naar komende oudjaar nu de overheid een vuurwerkverbod heeft ingesteld. ,,We hebben eigenlijk geen idee wat we moeten verwachten op de spoedeisende hulp”, zegt woordvoerder Roel Rambags van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. ,,Tot dusver hebben we nog geen vuurwerkslachtoffers op de eerste hulp gehad, maar het is koffiedikkijken wat oud en nieuw ons dit jaar brengt.”