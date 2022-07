Nieuwsoverzicht | 1500 mensen demonstreren tegen stikstofbeleid - Bestuurder rijdt door na botsing A58

column dwarskijker Wat doet die drone daar in de lucht boven de kermis?

We liepen over de Boxmeerse kermis en boven ons vloog een drone. Iemand maakte vanuit de lucht foto’s, wellicht zelfs filmpjes, van het publiek dat zondagmiddag in groten getale naar de kermis was getrokken. Het weer was goed. Door de pandemie hadden we twee kermissen moeten missen, dus het was gezellig druk.

29 juni