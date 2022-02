Nieuwsoverzicht | 350 kilo coke en 19 vuurwapens in Breda - 10.000 euro boete voor protest van poppodium 013

Nieuwsover­zicht | Duurste woning van Benelux verkocht - Gemeente photoshopt hoogspan­nings­mas­ten weg

Een spectaculaire huizenverkoop in Eindhoven: niet Bill Gates of Bruce Springsteen maar de gemeente Eindhoven koopt landgoed De Wielewaal voor 29 miljoen euro. Een foto die de gemeente Oosterhout op haar Facebook-pagina plaatste zorgt voor verbazing. De hoogspanningsmasten en kabels in de Oranjepolder waren niet te zien. Lang leve Photoshop?! Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

9 februari