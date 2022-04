Nieuwsoverzicht | 43.000 kippen dood bij stalbrand - Agenten helpen bij bevalling op snelweg

• Henny Vrienten is op 73-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is niet gemeld, maar de zanger en componist was al langer ziek. Vorig jaar blies Doe Maar de afscheidstournee om die reden af. Er werden toen ook geen uitspraken gedaan over wat er precies met hem aan de hand was. De uitvaart vindt in besloten kring plaats. De familie vraagt om rust en privacy en doet verder geen mededelingen.