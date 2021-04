Nieuwsoverzicht | Alarm over slagkracht GGD weggehoond - Zoektocht naar relschoppers gaat door

Minder verkeersdo­den in Brabant? ‘Partijen moeten toch een tandje bijzetten’, aldus Rekenkamer

16 april DEN BOSCH - Het aantal verkeersdoden in Brabant kan verder omlaag als politie, provincie en gemeenten beter samenwerken. Ze moeten dan ook meer geld en tijd investeren in infrastructuur, gedragsverandering en handhaving. Dat schrijft de Zuidelijke Rekenkamer in haar rapport over verkeersveiligheid in Brabant, de provincie die al jaren de lijst aanvoert met meeste verkeersdoden.