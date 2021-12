Nieuwsoverzicht | Alerte getuige mishandeld door inbrekers - Kerstkaarten in ‘honderden stukjes’ door vuurwerk

Nieuwsover­zicht | Voetganger overleden bij ongeluk - Broertjes krabbelen op na explosie bus deodorant

Een 38-jarige Poolse voetganger is overleden bij een ongeluk in Oosterhout. De bestuurster van 71 jaar reed door en is later gehoord door de politie. De broertjes Luc (13) en Beau (10) dragen nog altijd de sporen van de enorme ontploffing die bijna twee weken geleden plaatsvond door een ontploffende bus deodorant. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt vandaag dat de instroom van nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van maandag.

6 december