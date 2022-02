Nieuwsoverzicht | Alex uit Breda hoorde in Oekraïne de kruisraketten overvliegen - Niemand wil opruimkosten drugsput betalen

Het wordt een zonnig en droog carnaval: ‘Nachten zijn koud met op grote schaal lichte vorst’

Carnaval staat op het punt van losbarsten en de Brabantse straten zullen zich vullen met feestgangers. Handig om te weten: is het slim om een warm kostuum met beenwarmers aan te trekken of is dat helemaal niet nodig? Wordt het de polonaise in de regen of hossen in de zon? Een blik op de weersvoorspelling.

25 februari