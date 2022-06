Nieuwsoverzicht | Attje Kuiken: ‘Nederlanders werken zich drie slagen in de rondte’ - Twee keer zoveel treinen Eindhoven-Breda in 2025

Op zoek naar mens van vijftig centimeter

Ontwerper/kunstenaar Arne Hendriks onderzoekt in The Incredible Shrinking Man de mogelijkheden om een mens te creëren van vijftig centimeter, een mens die beter op aarde past. Kan de mens met net zoveel passie verlangen naar minder? In het Design Museum in Den Bosch geeft Hendriks een theatrale lezing over zijn onderzoek, waarin hij zijn visie en kennis over krimp met een breder publiek deelt.

9 juni