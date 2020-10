Nieuwsoverzicht | Avondklok nieuw wapen tegen corona in Brabant? - Na 16 jaar resten gevonden van vermiste man

Quiz Volgens de Belgen wonen we in een rood gebied: wat mogen we nog wel en niet?

1 oktober Het leek enige tijd geleden nog zo'n mooie optie dichtbij huis om in de herfstvakantie toch even op pad te kunnen. Sinds België woensdagavond code rood heeft afgegeven voor onder meer Brabant, dienen we de grens echter absoluut niet meer over te steken.