Nieuwsoverzicht | Belgische vuurwerkzaken boos om Nederlands vervoersverbod - Preventief fouilleren na ongeregeldheden

Nieuwsover­zicht | Illegale intocht Sinter­klaas in Breda - Massaal laatste eerbetoon aan Harry van Raaij in Eindhoven

21 november In de wijk Tuinzigt in Breda werd zaterdagmiddag een intocht van Sinterklaas gehouden. Het was bedoeld als protesttocht. De gemeente gaat maatregelen nemen. En in Eindhoven brachten PSV-supporters een laatste eerbetoon aan oud-voorzitter Harry van Raaij. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.