Nieuwsoverzicht | Bergen op Zoom nu ‘coronahoofdstad’ - Waarom sluiten we de grens met België niet?

Hitte breekt weer records, buien in Zuid­oost-Bra­bant en morgen weer warm

18:23 Het was weer snikhete zomerdag in Brabant. De hittegolf verbrak records. In Arcen (Limburg) werd het dinsdagmiddag 35,9 graden en daarmee is het voor de vijfde dag op rij ergens in Nederland 35 graden of warmer. Sinds het begin van de metingen is dat nog nooit voorgekomen. Aan het begin van de avond barsten de buien los in Zuidoost-Brabant. Lees hieronder hoe de hitte Brabant vandaag in zijn greep had.