Nieuwsoverzicht | Besmettingen blijven maar stijgen - Bijna alle gasten op feestje blijken besmet

Brabantse onderne­mers luiden de noodklok: ‘Tekort aan testen kost ons geld’

24 september TILBURG - Doordat er te weinig testcapaciteit is, zitten werknemers onnodig lang 'ziek’ thuis. Dat kost het bedrijfsleven geld, in een tijd waarin het al moeilijk genoeg is om het hoofd boven water te houden. Ondernemersverenigingen in Brabant en Limburg slaan daarover alarm. Zij willen compensatie en (commerciële) sneltesten.