Nieuwsoverzicht | Bestuurder onwel en overleden op afrit snelweg - Aanhouding voor drugsdumping met enorme natuurschade

De idolen van toen zijn nu heldinnen, Dolly Dots zijn bezig aan écht hun laatste rondje

DEN BOSCH - De Dolly Dots nog één keer live Hela-di-ladi-lo of Radio horen zingen, natúúrlijk is dat jeugdsentiment. Bijna te mooi om waar te zijn, 34 jaar na hun hoogtijdagen. Maar wat vooral blijft hangen is hoe krachtig en levenswijs deze chickies van inmiddels (in de) 60 op het podium en in het leven staan. Al ging dat niet vanzelf. ,,Toen we stopten, hadden we geen idee wie we waren.’’

24 mei