Nieuwsoverzicht | Bloemen voor doodgestoken moeder - Familiedrama in Helmond

Duizenden asielzoe­kers vast in azc’s; wel een vergunning, geen woning: ‘Mijn leven staat in de wacht’

4 september Je bent gevlucht. Je liet alles en iedereen achter, hopende op een betere toekomst. Maanden van onzekerheid, maar dan is daar eindelijk die verblijfsvergunning. Je kan beginnen aan een nieuwe toekomst in Nederland... denk je. Want zo makkelijk gaat dat niet, weet de Syrische Bashar Abdallah (27) inmiddels ,,Mijn huisgenoot wacht al anderhalf jaar op dat begin.”