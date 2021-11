Nieuwsoverzicht | Boosheid om nieuw carnavalsfeest met 650 man - Was Bredase manager van Elvis een moordenaar?

Dag uit huis vanwege legionella in Schijndel: ‘We hebben al genoeg ellende met die corona’

SCHIJNDEL - Na de bekendmaking van de legionella-uitbraak in Schijndel, is vrijdag begonnen met het reinigen van waterleidingen in Servaeshof. De meeste bewoners van het seniorencomplex zijn een dag hun woning uit. ,,We hebben al genoeg ellende met die corona.”

19 november