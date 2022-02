Nieuwsoverzicht | Bouchra D. emotioneel in rechtbank na doodsteken halfzus - Nachtclubs gooien uit protest deuren open

Minder opereren, minder controles, dat is en blijft dé oplossing voor de uitdijende gezond­heids­zorg

UDEN - Eigenlijk is het een zegen dat ziekenhuis Bernhoven nu financieel wankelt. Want dit is hét moment voor verbetering van het in Uden bedachte model om overbodige zorg te schrappen. Elk kopstuk in zorgland gelooft dat dit dé weg is om de gezondheidszorg betaalbaar te houden.

29 januari