Nieuwsoverzicht | Brabander daagt Sigrid Kaag uit bij D66 - Veel nachtelijke hardrijders moeten rijbewijs inleveren

Nieuwsover­zicht | Ali (14) berooft zich uit wanhoop van het leven in azc Gilze - Jongeren niet verbaasd over meer besmettin­gen

3 augustus De ouders van de 14-jarige Ali Ghezawi zijn in diepe rouw om het overlijden van hun zoon. De jongen pleegde vorige week uit pure wanhoop zelfmoord in het azc in Gilze, nadat hij al negen jaar op de vlucht is voor het door oorlog verscheurde Syrië. Nog steeds hebben ze geen vaste verblijfplaats, en geen rust. Ze doen vandaag hun verhaal. Verder was er vandaag coronanieuws over Eindhoven Airport en slachthuizen. En kwamen jongeren aan het woord; de doelgroep die de laatste tijd vaak besmet raakt met corona. ,,We willen terug naar het normale leven", zeggen ze.