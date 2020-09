Nieuwsoverzicht | Brabander wint Het Geluid van Q - 1000 agenten op de been bij mega-politieactie

Brandweer moet uitrukken voor bang poesje, beestje vlucht via dak en is spoorloos verdwenen

15 september WAALWIJK – Mocht u in Waalwijk een poes op straat zien, mogelijk is haar baasje op zoek naar het beestje. Op dinsdag, rond 21.00 uur ontsnapte een poesje via een openstaand raam in een woning aan de Looierij en ging er doodsbang via het dak vandoor.