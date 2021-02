Nieuwsoverzicht | Brabant geniet van glibberen en glijden op het ijs - Carnavalsvierders in diverse binnensteden

Nieuwsover­zicht | Rutte en Grapper­haus bezoeken gedupeer­den Eindhoven­se rellen - Steeds meer reeën leggen het loodje

10 februari De kou is nog steeds aan de orde van de dag. Door vorstschade ontstonden woensdag files, hier en daar wordt voorzichtig geschaatst en de ene sneeuwpop is nog groter dan de ander. Maar er was ook ander nieuws woensdag. Er ontstonden opnieuw problemen met de parkeergarage bij Eindhoven Airport, premier Rutte en minister Grapperhaus bezochten Eindhovense gedupeerden van de rellen en de VVD in Brabant noemt Thierry Baudet ‘een creep’. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.