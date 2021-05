Nieuwsoverzicht | Brabant herdenkt oorlogslachtoffers - Een derde komt niet opdagen voor prik AstraZeneca

Visarend legt tweede ei in de Biesbosch: ‘Het gehele broedpro­ces is online te volgen’

26 april De visarend is aan het broeden in de Biesbosch! In de afgelopen dagen zijn er al twee eieren gelegd en op een derde ei wordt ook gerekend. Boswachter Harm Blom (39) van Staatsbosbeheer is enthousiast: ,,Het is uniek dat dit gebeurt en daarom is elke stap in dit broedproces nieuwswaardig.’’