Nieuwsoverzicht | Brabant is ‘voorbeeld’ met oplossing voor vele geschrapte bussen - Bergen op Zoom is geen coronahoofdstad meer

Bouwbe­drijf Heijmans draait lekker, ondanks corona

21 augustus ROSMALEN/AMSTERDAM - Bouwbedrijf Heijmans draait lekker, ook ondanks corona. Het beursgenoteerde Rosmalens bouwbedrijf is er in geslaagd om in de eerste zes maanden van dit jaar de winst en de omzet op te krikken en is tevreden met de goed gevulde orderportefeuille. Volgens topman Ton Hillen werpt de sinds 2016 ingezette koerswijziging, toen het in moeilijkheden verkerende bedrijf langs de afgrond ging, steeds meer vruchten af.