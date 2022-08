Nieuwsoverzicht | Brand gesticht bij islamitisch centrum - Verliefde tachtigers in huwelijksbootje

Nieuwsover­zicht | Man verdronken in recreatie­plas - Vijf brandhaar­den tegelijker­tijd, vermoede­lijk brandstich­ting

Een man is zondagmiddag in recreatieplas het Schaartven in Overloon verdronken. De Raad van Bestuur van GGzE is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht vanwege een onherstelbare vertrouwensbreuk. En bij een melkveebedrijf in Dussen woedde een grote brand. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

14 augustus