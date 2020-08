Nieuwsoverzicht | Corona-uitbraken in supermarkt en verzorgingshuizen - Langdurige hitte uniek voor Brabant

Grafiek Veertig gebouwbran­den in halfjaar in Eindhoven, ook vaak raak in Tilburg en Breda

7:27 In het eerste halfjaar van 2020 vonden in Eindhoven veertig gebouwbranden plaats. De stad is daarmee met afstand koploper van de provincie. Ook in Tilburg (30), Breda (27) en Den Bosch (23) woedde vaak brand in bijvoorbeeld een woning, café of winkelpand.