Nieuwsoverzicht | Coronamaatregelen verder versoepeld - Politie zoekt nog naar daders die babyeendjes ernstig toetakelden

Nieuwsover­zicht | Weer of geen weer, in Brabant wordt gekampeerd - Woningover­val laat diepe sporen achter bij gezin

5 mei Coronapatiënten die in het ziekenhuis belanden, zijn steeds vaker jonge mensen die niet bij een risicogroep horen. Viroloog Marion Koopmans wil graag weten hoe dat komt. In Boskant is een Syrisch gezin dat drie weken geleden werd overvallen, nog steeds doodsbang. De kinderen slapen niet meer, moeder durft 's nachts niet meer alleen naar het toilet. En vrienden en familie hebben de verongelukte Jayden (12) herdacht met bloemen langs de Ringbaan-Zuid in Tilburg. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.