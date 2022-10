Nieuwsoverzicht | Criminelen stelen buitenspiegels van Tesla's - Najaarsgolf corona begonnen

Toneel kijken moeilijk? ‘Je bepaalt zelf hoeveel je eruit haalt, net als in de sport­school’

ROSMALEN - Toneel, dat is toch moeilijk en een beetje vaag? Veel theaterbezoekers kiezen vaak voor veilig. Cabaret, muziek. Maar juist een toneelstuk is vaak actueel en uit het leven gegrepen. Via het Theater aan de Parade kun je er nu meer van leren via de serie Toneelkijkers.

