Nieuwsoverzicht | Dak waait van flatgebouw - Bloemen voor cafés van overleden kroegbaas

Benzine was door drukte helemaal op bij goedkope pomp in Best: ‘Kon niet worden geleverd’

BEST - Meerdere automobilisten die zondagavond goedkoop benzine wilden tanken bij de pomp van de Makro in Best, keerden teleurgesteld huiswaarts. De Euro 95-benzine was op, waardoor tot de nieuwe levering op maandag alleen diesel of LPG kon worden getankt. Volgens een woordvoerder kon de brandstof zondag niet worden geleverd door de grote vraag: ,,Het gaat hard.”

9:55