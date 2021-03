Nieuwsoverzicht | Debat: ‘CDA laat zich gijzelen door dreigboeren’ - Half miljoen euro boete voor Peter Gillis

In het Debat van het Zuiden namen vanavond de lijsttrekkers van de zeven grootste partijen het tegen elkaar op. Daarbij gingen de lijsttrekkers in op de veestapel en Brabant en hadden ze complimenten voor het Brabantse bedrijfsleven. Verder waaide het behoorlijk hard, waardoor op meerdere plaatsen in Brabant bomen omvielen. En Peter Gillis was in het nieuws. Hij heeft een flinke boete gekregen van de gemeente Asten. Die komst hem en zijn Oostappen Groep zo'n half miljoen euro. Dat en meer in het Brabantse nieuwsoverzicht van zaterdag.