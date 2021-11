Nieuwsoverzicht | Dode bij schietpartij op woonwagenkamp - Indrukwekkend eerbetoon aan jonge slachtoffers fataal ongeluk

Henk van den Tillaart leeft al bijna twee jaar in onmin met gemeente over een stuk voortuin

Al bijna twee jaar is Henk van den Tillaart in onmin met de gemeente Laarbeek over een strook grond voor zijn huis. Het geschil is zodanig opgelopen, dat hem de toegang tot het gemeentehuis is ontzegd. Hoe een ogenschijnlijk simpele zaak toch hoog op kan lopen en burger en overheid elkaar vervolgens in een houdgreep houden.

10 november