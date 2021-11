Nieuwsoverzicht | Dode door legionella-uitbraak - Ex doodgeschoten Michel blijft verdachte in zaak

Nieuwsover­zicht | Dode bij schietpar­tij op woonwagen­kamp - Indrukwek­kend eerbetoon aan jonge slachtof­fers fataal ongeluk

Een ernstig ongeluk tussen auto en ambulance heeft in de nacht van zaterdag op zondag het leven van drie jongens (15, 16 en 16) geëist. In hun auto werd een fles lachgas gevonden. En in Breda is een man overleden bij een schietpartij bij een woonwagenkamp. De politie arresteerde een verdachte. Hij en het slachtoffer zouden bekenden zijn van elkaar. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

14 november