Nieuwsoverzicht | Dode walvis trekt veel bekijks - Explosief gaat af bij slagerij

Nieuwsover­zicht | Extra inspecties bij dijken langs de Maas - Dodental België loopt op

18 juli Het waterpeil van de rivieren in Brabant en in de Bommelerwaard is zondag verder gestegen. De dijken langs de rivieren worden nauwlettend in de gaten gehouden. In België zijn de hulpdiensten klaar met de reddingsacties. Wel zijn er nog 163 mensen als vermist opgegeven. En de Tilburgse kermis gaat voortaan iedere avond om 21.00 uur dicht. De rijen werden te lang. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.