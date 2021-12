Nieuwsoverzicht | Door foutje geen marechaussee paraat bij rellen Eindhoven - Al 100.000 euro voor klompenmaker via crowdfunding

Geboren als vrouw met mannelijk DNA: ‘Ik voel me Jet, heb borsten en een vagina en dat is prima’

BERGEN OP ZOOM - Jet Nuijten is een jonge vrouw van 23 uit Bergen op Zoom. Geboren met XY chromosomen en biologisch dus eigenlijk een man. Maar zonder penis en met vagina. Zorgeloos was haar jeugd daardoor niet. Ze voelde zich onzeker over haar lichaam, vooral omdat artsen vonden dat ze er beter niet over kon praten. Inmiddels staat ze stevig in haar schoenen. ,,Ik voel me Jet. Heb borsten en een vagina en dat is prima.”

