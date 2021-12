Nieuwsoverzicht | Drone speurt naar overlast zwaar vuurwerk - Run op kerstbomen tijdens Sint-weekend (Premium)

In de strijd tegen vuurwerkoverlast is deze week in Tilburg voor het eerst een politiedrone ingezet. De proef moet de kans vergroten om iemand met zwaar vuurwerk op heterdaad te pakken. Verder zijn bij een lawine in Oostenrijk zijn drie skiërs omgekomen, onder wie de kamer- en ploeggenoot van de Brabantse wereldkampioen Jeffrey Herlings. En tijdens het Sint-weekend is er een ware run op kerstbomen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag 5 december.