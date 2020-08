Nieuwsoverzicht | Dronken achter je laptop op coronaproof introkamp - Grens met België een stukje opgeschoven

Nieuwsover­zicht | Waalre krijgt een waarnemend burgemees­ter - Sem (21) ontdekt lek in site RIVM

26 augustus Een nieuw hoofdstuk in de bestuurscrisis in Waalre: de gemeente krijgt tijdelijk een waarnemend burgemeester. Verder werd vandaag bekend dat de A27 vanaf knooppunt Hooipolder flink mag worden aangepakt. En werd in Putte gezocht naar tbs’er Henk E., die uiteindelijk op Texel bleek te zitten. Daar is hij opgepakt.